المصري يطير إلى تونس غدا للاستعداد للموسم الجديد

تسافر غدا السبت بعثة فريق المصري البورسعيدي الي تونس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر عشرة أيام، يتخلله بعض اللقاءات الودية فيما سبق التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري بعثة الفريق إلي تونس الأربعاء الماضي

مهرجان أهداف للمصري في شباك فريق كابسي في ثاني ودياته

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق كابسي - أحد أندية القسم الثالث ببورسعيد - بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح الأربعاء الماضي على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومنذر طمين في الدقيقتين الخامسة عشر والحادية والعشرين.

وفي الشوط الثاني، يضيف أحمد علي عامر الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة قبل أن يحرز كريم بامبو الهدف الرابع في الدقيقة العاشرة قبل دقائق من احراز كابسي لهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الخامسة عشر، وعقب هدف كابسي يواصل المصري ضغطه وينجح أحمد أيمن منصور في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة والعشرين، فيما أضاف حسين فيصل الهدفين السادس والسابع على الترتيب في الدقيقتين السابعة والعشرين والرابعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.





الكوكي يعتذر عن عدم حضور جنازة ميمي عبد الرازق



واعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق مساء الأربعاء وذلك لسفره إلى تونس مساء اليوم للإعداد لمعسكر الفريق الذي يبدأ السبت المقبل استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

المصري يعلن الحدادً على الدكتور ميمي عبد الرازق ويوقف أنشطته لثلاثة أيام

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.

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