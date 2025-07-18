الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

بعثة المصري تتوجه لتونس غدًا لبدء المعسكر المغلق

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تغادر القاهرة في التاسعة من صباح، غدا السبت، بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية -  والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم.

ويستمر معسكر المصري في تونس خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

المصري يبدأ غدًا معسكره المغلق بتونس

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث يواجه نظيره فريق الصفاقسي بعد غد الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس،  فيما يلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري.

بينما تقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

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المصري المصري البورسعيدي تونس

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