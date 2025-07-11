رسميا، توتنهام يتعاقد مع محمد قدوس

أبرم نادي توتنهام هوتسبير، صفقة الغاني محمد قدوس، ليعزز صفوفه بعنصر جديد للعمل تحت قيادة المدرب الدنماركي توماس فرانك في الموسم المقبل.

وأعلن النادي اللندني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، تعاقده مع الغاني محمد قدوس، قادمًا من وست هام يونايتد.

وأوضح البيان أن الدولي الغاني وقَّع على عقد طويل الأجل، وسيرتدي القميص رقم 20 في مستهل مشواره مع السبيرز.



من جانبها، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن قيمة الصفقة بلغت 55 مليون جنيه إسترليني.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد انضم إلى الهامرز في صيف 2023، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي نظير 38 مليون جنيه إسترليني، ليسجل مع الفريق 19 هدفًا في 80 مباراة.

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