ضبط سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكب وتهديده بسلاح أبيض في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط قائد سيارة ميكروباص، لقيامه بالتعدي على أحد المواطنين بالسب وتهديده باستخدام أداة حادة، وذلك إثر خلاف نشب بينهما بشأن تعريفة الركوب.

وكان أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، قد أبلغ عن الواقعة، وبالفحص تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارة المستخدمة، والتي تبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط السائق المقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته "مفك حديدي" استخدمه في الواقعة.

تعدٍ على راكب وتهديده بسلاح أبيض

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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