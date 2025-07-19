السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق ميكروباص بتهمة التعدي على راكب وتهديده بسلاح أبيض في الإسكندرية

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط قائد سيارة ميكروباص، لقيامه بالتعدي على أحد المواطنين بالسب وتهديده باستخدام أداة حادة، وذلك إثر خلاف نشب بينهما بشأن تعريفة الركوب.

وكان أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، قد أبلغ عن الواقعة، وبالفحص تمكنت الشرطة من تحديد وضبط السيارة المستخدمة، والتي تبيّن أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط السائق المقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته "مفك حديدي" استخدمه في الواقعة.

 تعدٍ على راكب وتهديده بسلاح أبيض

 

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بمدينة نصر

السجن المؤبد والمشدد لقاتلي شاب في الخانكة بالقليوبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دائرة قسم شرطة الدخيلة شرطة مينا البصل سم شرطة الدخيلة قسم شرطة مينا البصل قسم شرطة مينا

مواد متعلقة

السجن المؤبد والمشدد لقاتلي شاب في الخانكة بالقليوبية

ضبط طالب قاد سيارة عكس الاتجاه بالإسكندرية

القبض على طفل فيديو قيادة سيارة نقل بكفر الشيخ

الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء قائد سيارة على طفل يبيع "العسلية " بمحافظة الغربية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 127 ألف مخالفة مرورية و302 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة

الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

تطورات جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك مجانا

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

ضبط سائق اعتدى على راكب بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والأزمات

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

المزيد
الجريدة الرسمية