ضبط سائق اعتدى على راكب بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من كشف ملابسات واقعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت منشورًا مدعومًا بصور، يُظهر اعتداء سائق سيارة أجرة على أحد الركاب باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته.

مشاجرة بسبب الأجرة

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 11 الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بجرح قطعي في الوجه، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء من قبل سائق سيارة أجرة عقب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة والسائق، الذي تبين أنه يقيم بذات الدائرة ولا يحمل تراخيص قيادة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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