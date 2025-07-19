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رياضة

المقاولون العرب يعلن ضم الحارس محمد فوزي

المقاولون العرب يعلن
المقاولون العرب يعلن ضم الحارس محمد فوزي

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة السابق، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع الحارس على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، ويعد فوزي خامس صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، اليوم السبت ولمدة  8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المقاولون خلال معسكره الذي يستمر حتي السبت المقبل، في 5 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة والقناة.

جاءت سلسلة المباريات الودية تلبية لرغبة المدير الفني محمد مكي في خوض مباريات قوية لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف. 

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المقاولون العرب محمد فوزي نادي المقاولون أبو قير للأسمدة

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