الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

المقاولون العرب يضم محمد حامد مدافع إنبي السابق

المقاولون العرب يضم
المقاولون العرب يضم محمد حامد

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم محمد حامد مدافع فريق إنبي السابق، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.
 

ويعد حامد أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري، رابع صفقات المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الحالية.

 

المقاولون العرب ينتظم في معسكر بالإسكندرية غدا

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، غدا السبت ولمدة  8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي إقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.


وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.


وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف. 


ومن جانبه، أكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أن الفريق سيسافر السبت  لبدء المعسكر، ويستمر حتى السبت المقبل، وسيخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة والقناة، في إطار رغبة المدير الفني الكابتن محمد مكي في خوض مباريات قوية لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.

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