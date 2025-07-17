الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

المقاولون يعلن ضم إسلام هشام من بتروجيت

إسلام هشام مهاجم
إسلام هشام مهاجم بتروجت السابق

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم إسلام هشام مهاجم بتروجيت السابق في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.


وانتظم اللاعب إسلام هشام في تدريبات فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني.


ويعد إسلام هشام ثالث صفقات ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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المقاولون العرب إسلام هشام بتروجت محسن صلاح مهاجم بتروجت

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