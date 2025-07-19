السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق وقف النار في سوريا

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

 رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، باتفاق وقف النار في سوريا.

 

الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء

وأعلنت الرئاسة السورية عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار في محافظة السويداء حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة البلاد. 

ودعت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان لها جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق. 

 

حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية السورية: “في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار”. 

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الاتحاد الاوروبي سوريا الرئاسة السورية السويداء محافظة السويداء

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