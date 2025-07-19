إعلام سوري: هدوء في السويداء والتزام باتفاق وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن هناك هدوءا في محافظة السويداء والتزام باتفاق وقف النار.

الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء

وأعلنت الرئاسة السورية عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار في محافظة السويداء حرصا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة البلاد.

ودعت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان لها جميع الأطراف إلى الالتزام بهذا الاتفاق.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية السورية: “في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار”.

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