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رياضة

سعودي وبـ 15 مليون ريال، أهلي جدة يستعد لحسم أولى صفقاته الصيفية

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي الرياض وافق بالفعل على بيع عبد الإله الخيبري إلى أهلي جدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

أهلي جدة يحسم صفقة الخيبري

 وأفادت الصحيفة بأن النادي العاصمي سيحصل على 15 مليون ريال نظير انتقال ظهيره إلى الفريق الجداوي، حيث سيوقع الخيبري على عقد يمتد لـ3 سنوات مع أهلي جدة، بحيث ينتهي في 2028.


وجاء انتقال الخيبري إلى أهلي جدة بعد منافسة مع نادي الشباب، الذي حاول هو الآخر التعاقد مع اللاعب.

ويجيد الخيبري في مركز الظهير الأيسر، كما يلعب كجناح أحيانًا، وقد شارك الموسم الماضي في 31 مباراة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وسيكون صاحب الـ28 عامًا أول صفقة صيفية يبرمها الأهلي في الصيف الجاري، حيث لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن.

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أهلي جدة الميركاتو الصيفي الحالي مركز الظهير الأيسر نادي الرياض نادي الشباب

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