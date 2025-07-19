أهلي جدة يدخل في صراع ثلاثي لضم أحمد الغامدي من الاتحاد

دخل أهلي جدة السعودي في منافسة مع ناديي النصر ونيوم، لضم أحمد الغامدي، لاعب فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، بضرورة التعاقد مع الغامدي في صيف 2025، لتعزيز صفوف الراقي.

جدير بالذكر أن النصر ونيوم أبديا رغبتهما أيضًا خلال الأيام الماضية في ضم لاعب الاتحاد الشاب، وذلك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان.

مفاوضات أهلي جدة مع فينيسيوس

يذكر أن نادي أهلي جدة السعودي، دخل بقوة على خط المفاوضات من أجل ضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في واحدة من أكثر صفقات الميركاتو إثارة هذا الصيف.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية متطابقة، أكد الصحفي الموثوق بن جاكوبز أن أهلي جدة قدم عرضًا فلكيًا لضم فينيسيوس، قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 350 مليون يورو في حال تمت الموافقة عليه، في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه بأسماء عالمية في الموسم المقبل.

ورغم ارتباط اسم فينيسيوس مؤخرًا بنادي الهلال السعودي، فإن تلك الأنباء قوبلت بنفي رسمي من ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للهلال، الذي أكد عدم وجود أي تواصل مع اللاعب أو وكيله.

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