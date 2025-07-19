السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

حبس شاب شرع في قتل صديقه بالقليوبية

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

أقدم شاب على التخلص من صديقه وضربه بحديدة على الرأس مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليويية، وذلك إثر خلافات على مبالغ مالية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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 وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود عيان، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية،واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغا بالعثور علي جثة شاب مقتول داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عبدالجليل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص،لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلاف علي مبالغ مالية بين المجني عليه وصديقة المتهم يدعى "أحمد.ع" تطورت إلى مشاجرة بالايدى قام علي إثرها المتهم بالتعدى علي المجنى عليه وضربه بحديدة علي الرأس مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

كما دلت التحريات على أن المجنى عليه كان يقوم بتجهيز شقة الزوجية في البلوكات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم بقيادة النقيب أحمد الخولى معاون مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى. 

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