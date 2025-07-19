باستخدام تقنيات نظم إضاءة صديقة للبيئة، تحديث نظام الإضاءة الداخلية للأهرامات

انتهت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، من مشروع تحديث نظام الإضاءة الداخلية لـأهرامات الجيزة الثلاثة (خوفو، خفرع، منكاورع)، باستخدام أحدث تقنيات نظم الإضاءة الصديقة للبيئة (LED)، بما يبرز عظمة وعبقرية التصميم الداخلي للأهرامات.

مشروع تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة الثلاثة



وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية والمتاحف، بهدف تحسين تجربة الزائر وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، لاسيّما لدى محبي السياحة الثقافية من الأسواق العالمية المستهدفة، مؤكدًا على التزام الوزارة بحماية وصون التراث الحضاري المصري بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن نظام الإضاءة الجديد يعتمد على وحدات إضاءة باردة وآمنة تمامًا على المكونات الأثرية الأصلية المستخدمة في بناء الأهرامات، بما يضمن الحفاظ على هذه المعالم الفريدة، منوهًا أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون مع فريق من الأثريين والمهندسين المتخصصين من إسبانيا، وذلك بعد استكمال كافة الدراسات العلمية والفنية والتقنية اللازمة.

كما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن هذه المنظومة الحديثة لا تسهم فقط في الحفاظ على الأثر، بل تُعزز من مفاهيم الاستدامة، وتوفر تجربة بصرية فريدة للزائرين داخل الأهرامات، تُبرز جماليات العمارة المصرية القديمة ودقتها المتناهية، والتي جسدت مفهوم الخلود في عقيدة المصريين القدماء.

توفر تجربة بصرية فريدة للزائرين داخل الأهرامات

ومن جانبه قال أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، أن مشروع الإضاءة شمل جميع الممرات الداخلية للأهرامات الثلاثة، إضافة إلى حجرات الدفن والمصاعد والمنازل الداخلية، مما أضفى مزيدًا من الإثارة على تجربة الزيارة، مع الحفاظ الكامل على الطابع الأثري للموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.