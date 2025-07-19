السبت 19 يوليو 2025
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أخبار مصر

ختام أسبوع الثقافة الكوري بالمتحف القومي للحضارة المصرية

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

اختتمت فعاليات أسبوع الثقافة الكورية 2025، والتي عقدت تحت شعار تحديث التقاليد والذي استضافه المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في مصر، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين مصر وكوريا الجنوبية.

فعاليات أسبوع الثقافة الكورية

وشكّل الحدث السنوي منصة مميزة جمعت بين عناصر التراث الكوري والفنون المعاصرة، حيث يهدف الأسبوع هذا العام إلى إبراز جمال وتنوع الثقافة الكورية التي تمزج بين الأصالة والحداثة، في ظل الاهتمام المتزايد من الجمهور المصري بالفنون الكورية.

وأكد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة على أن استضافة لأسبوع الثقافة الكورية يُجسّد رؤية المتحف في تعزيز الحوار الحضاري والانفتاح على الثقافات العالمية، ما يسلط الضوء على أهمية الفنون كجسر للتواصل الإنساني وإبراز الدور الحيوي للثقافة في بناء التفاهم المتبادل بين الشعوب.

تعزيز الحوار الحضاري والانفتاح على الثقافات العالمية

وتضمنت فعاليات الأسبوع الكوري حفل افتتاح، قدّمت خلاله فرقة "سانج جارو" الكورية عرضًا موسيقيًا مبتكرًا مزجت فيه بين الموسيقى التقليدية الكورية وأنماط الجاز والفانك والروك، بالإضافة إلى برنامج ثقافي يومي تضمّن معرض للزي الكوري التقليدي "الهانبوك" ومراحل تطوّره عبر العصور، إلى جانب ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية المرتبطة بإكسسوارات الهانبوك.

كما تضمن برنامج الأسبوع معرض للآلات الموسيقية التقليدية الكورية وقدم لزائري المتحف فرصة لتجربة تفاعلية مع هذه الآلات، للتعرف عليها ومعرفة الفرق بين الوترية والنفخية والإيقاعية التي تشكّل جزءًا أساسيًا من التراث الموسيقي الكوري.

واختُتم الأسبوع بالجولة التمهيدية المصرية من مهرجان الكيبوب العالمي، التي نظمتها وزارة الخارجية الكورية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية، حيث أتيحت الفرصة للشباب المصري للتعبير عن شغفهم بموسيقى الكيبوب والتأهل للمشاركة في الجولة النهائية التي ستُقام في مدينة تشانج وون بكوريا الجنوبية.

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