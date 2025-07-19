محمد النني يكشف طموحاته مع الجزيرة الإماراتي في الموسم المقبل

أكد محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي أن فريقه عازم على تحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد، تُسعد جماهير النادي.

ويتواجد النني في معسكر الفريق في إسبانيا، لأداء المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

النني يتحدث عن طموحاته مع الجزيرة

وأشار النني في تصريحات نقلها موقع البيان الإماراتي: “كل فرد في البعثة يبذل قصارى جهده ليكون في كامل الجاهزية، ويقدم المستوى الذي يرضي التطلعات، ويحقق الطموحات”.

وقال: “الفريق يقوم بأكثر مما يستطيع في المعسكر، وكل فرد يبذل جهدًا مضاعفًا. للأمانة، الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة غير مقصر في عمله، وكذلك الإدارة التي وفرت كل الاحتياجات، هناك اهتمام من الجميع، يعكس رغبة النادي في تحقيق أهدافه”.

وذكر لاعب وسط الجزيرة، الذي يخوض موسمه الثاني مع النادي، أن هناك تركيزًا كبيرًا في التدريبات، والعمل منصب على الاستفادة القصوى من التحضيرات التي تمثل أهمية بالغة في مشوار الفريق خلال الموسم، مبينًا أن جميع زملائه في كامل التركيز، ويتمتعون برغبة كبيرة في الظهور بمستوى جيد، وتطوير قدراتهم الفنية.

وخاطب النني جماهير ناديه قائلًا: “نحتاج إليكم لتكونوا خلفنا في جميع المباريات، دعمكم لنا في غاية الأهمية، وبإذن الله ننجح في إسعادكم بالانتصارات، ونحقق ما يرضيكم هذا الموسم، لأن ذلك هدفنا جميعًا كلاعبين”.

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