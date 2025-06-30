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محافظ القاهرة يلتقي بالمتقدمين للوظائف القيادية

جانب من المقابلات،
جانب من المقابلات، فيتو
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ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للفتاوي والعقود والتظلمات (بالإدارة المركزية للشئون القانونية)، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ( بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية)، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لنفقي الأزهر ( بالإدارة المركزية لتشغيل وصيانة نفقي الأزهر )، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

 

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وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٤٢ من المتقدمين، حيث يتم  فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإدارة المركزية للشئون القانونية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة تطوير منظومة العمل الوظائف القيادية

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