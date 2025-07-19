قائمة منتخب مصر في بطولة العالم لسيف المبارزة بجورجيا

منتخب السلاح، أعلن الاتحاد المصري للسلاح، القائمة النهائية للاعبي ولاعبات منتخب سيف المبارزة المشاركين في بطولة العالم للعمومي (فردي وفرق)، والمقرر إقامتها في جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة، "محمد السيد، ومحمد ياسين، ومحمود محسن، ومحمود السيد".

وعلى مستوى السيدات: "ناردين إيهاب، وآية شريف، وفرح هاني محفوظ، ولؤلؤة سليمان".

ويخوض لاعبو المنتخب معسكرًا خارجيًا في إيطاليا خلال الفترة من 10 إلى 20 يوليو، على أن يسافروا بعده مباشرة إلى جورجيا.

كما أقامت لاعبات سيف المبارزة معسكرا داخليا في استاد القاهرة الدولي من 10 إلى 15 يوليو، ثم توجهن إلى معسكر خارجي في جورجيا يمتد حتى بداية البطولة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي المكثف في إطار تجهيز اللاعبين بشكل متكامل من قبل الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، وذلك لمنافسات على منصات التتويج في بطولة العالم.

ويقود المنتخب المصري فنيًا كلًا من السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، وماهر حمزة المدير الفني لسلاح الشيش، وخالد شريف مدرب سلاح السيف.

ويضم الجهاز الطبي والإداري لبعثة السلاح، أحمد عبد الغني ومحمد الشتشاوي كأطباء علاج طبيعي، وغادة عاطف كأخصائية تأهيل حركي، بالإضافة إلى مجدي مصطفى طبيب البعثة، وأيمن غنيم المدير الإداري لمنتخبات السلاح.

ويرأس البعثة الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويعاونه الكابتن أحمد سمير، النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشارك الحكم الدولي عمرو خالد في إدارة منافسات البطولة، بدعوة من الاتحاد الدولي للسلاح.

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