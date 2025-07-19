الإحصاء: 97.9% زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2024".

وجاءت أهم المؤشرات كالتالي:

1- إجمالي الموفــدين للخارج في مهام علميــة:

بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 372 موفدًا عام 2024، مقابل 188 موفدًا عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 97.9 ٪.

2- كما بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2021 ـ 2024) عدد 864 موفدا كانت جامعة القاهرة أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من إجمالي أعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 110 موفدين، تليها جامعة عين شمس بـ 82 موفدا، ثم جامعة أسيوط بـ 70 موفدا، ثم جامعة الإسكندرية بعدد 57 موفدا ثم جامعة المنصورة بـ 47 موفدا، وبلغ عدد الموفدين 498 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

مهام علميــة وفقًا للدرجة العلمية

3- الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقًا للدرجة العلمية المراد الحصول عليها

تنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2024 على النحو التالي:

الحصول على الدكتوراه: 148 موفدًا، بنسبة 39.8٪ من إجمالي الموفدين.

تدريب: 70 موفدًا، بنسبة 18.8٪ من إجمالي الموفدين.

مهمة علمية ما بعد الدكتوراه: 61 موفد، بنسبة 16.4٪ من إجمالي الموفدين.

درجة الماجستير: 58 موفد، بنسبة 15.6٪ من إجمالي الموفدين.

جمع مادة علمية: 27 موفد، بنسبة 7.3 ٪ من إجمالي الموفدين.

مشروع أبحاث: 8 موفدين، بنسبة 2.2٪ من إجمالي الموفدين.

4- الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقًا لنوع الدراسة لعام 2024

الدراسات العملية: 324 موفدًا، بنسبة 87.1 ٪ من إجمالي الموفدين.

الدراسات النظرية: 48 موفدًا، بنسبة 12.9٪ من إجمالي الموفدين.

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