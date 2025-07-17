الإحصاء: تراجع عدد المصريين الحاصلين على موافقة الهجرة لـ 182 مواطنا خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2024.

وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة:

بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين اكتسبوا صـفــة المـهاجـر 182 مـهاجـــرًا عــــام 2024 (70 مهاجــرًا و112 مهاجــرًا اكتسبوا صفـــة المهاجر) مقابــــل 247 مهاجــرًا عـام 2023 بانخفاض قدره 26.3٪.

بلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 182 مــهاجـرا (147 مهـاجـرا أصـــليا بنســبة 80.8٪، 35 مرافقا بنسبة 19.2٪) عــــــام 2024.



بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 143 من الذكور بنـسبة 78.6٪.



بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر 39 من الإناث بنسبة 21.4٪.

- تأتـى الولايات المتحدة الامريكية في المرتبـة الأولـى بعدد 97 مهاجرا بنسبة 53.3٪، يليها ايطاليا بعدد 36 مهاجــرًا بنسبــة 19.8٪ ، ثــم كنــدا بعـــدد 22 مهاجرًا بنسبة 12.1٪ من إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2024.

- بلـــغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (30-35 سنة) 29 مهاجــرًا بنسبـة 15.9٪.

- يأتي الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 90 مهاجرًا بنسبة 52.6٪.

- استحوذت فئة الأخصائيين (أصحاب المهن العلمية) على النصيب الأكبر، حيث بلغ 49 مهاجرا بنسبة 53.8٪ من إجمالي أعداد المصريين الذين لهم حالة عملية فى مصر وحصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

- بلغ عدد المصريين الــذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 4220 مصريا عـام 2024 مقابـل 4418 مصري عـــام 2023 بنسبــة إنخفاض قدرهـا 4.5٪ (3006 مصريين حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مـــع الاحتفاظ بالجنســـية المــصريـة بنـسبــــة 71.2٪ بينما 1214 حصــــلوا عـــلى إذن بالتجنس مــع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصــريـة بنسبة 28.8٪).

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