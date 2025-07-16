دمية لابوبو "المرعبة" تغزو السوق المحلي وانخفاض كبير في سعرها الأصلي

حققت دمية “لابوبو” المرعبة انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيادة الإقبال على شرائها عالميًّا، لتنتقل إلى السوق المصري بأسعار مرتفعة.

ومع ارتفاع معدلات الشراء على اللعبة الأصلية، بدأت مصانع لعب الأطفال المحلية؛ في طرح دمية لابوبو محلية الصنع في السوق.

التفاصيل نستعرضها في السطور الآتية:

دمية لابوبو

زيادة الإقبال على شراء دمية لابوبو

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال في الغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن لعبة لابوبو زاد الإقبال عليها بالشراء، بعد أن تصدرت محركات البحث واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح اللعبة «الترند».

استيراد كميات كبيرة من دمية لابوبو

وأضاف «صفا» لـ «فيتو» إن المستوردين بدأوا باستيراد اللعبة بكميات كبيرة، لتغطية احتياجات السوق المحلي.

صناعة «لابوبو الغلابة أو الشعبية»

وتابع إن بعض المصانع المحلية عملت على تقليد دمية لابوبو وطرح منتج محلي الصنع، أطلق عليها اسم «لابوبو الغلابة ».

لابوبو تغزو الأسواق المصرية

وأشار «صفا» إلى أن لابوبو الأصلية والغلابة غزتا الأسواق المصرية، حيث تباع الآن الدمية في جميع محلات الجملة والقطاعي.

تراجع أسعار لابوبو الدمية الأصلية لتصل إلى أقل من 400 جنيه

وأوضح أن مع زيادة الكميات المطروحة من دمية لابوبو انخفضت أسعارها سواء الأصلية أو الشعبية، إذ تراجعت أسعار لابوبو الدمية الأصلية لتصل إلى أقل من 400 جنيه في الجملة لبعض الأحجام، وهو سعر رخيص جدًا عما كانت عليه عند بداية طرحها.

لابوبو الغلابة تراجعت 70 جنيهًا مع زيادة المعروض منها

وأضاف: كما تراجعت أسعار لابوبو الشعبية لتبدأ من سعر 40 جنيهًا في محلات الجملة، مقارنة بسعر 110 جنيهات جملة عند بداية طرحها في الأسواق، وذلك بسبب زيادة المعروض منها في الأسواق.

دمية لابوبو

لعبة «ترند» لها وقت رواج ثم تبتعد عنها الأضواء

وقال بركات صفا إن التجار يتوقعون انخفاض مبيعات لعبة لابوبو خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى عدم شرائها، لأنها لعبة «ترند» لها وقت رواج ثم تبتعد عنها الأضواء.

توقعات بعودة لابوبو للأضواء مع قرب العام الدراسي

وتابع: لكن أتوقع أن يعود الإقبال على شراء لعبة لابوبو مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، إذ ستعود على شكل ميدالية أو شنط مدرسية، وعليه ستعود للأضواء من جديد.

فرصة في أن تتدارك المصانع المصرية شهرة لابوبو

ويرى أن هناك فرصة في أن تتدارك المصانع المصرية شهرة لابوبو، بصناعة أقلام ومقالم وأدوات كتابية على شكل لابوبو، لتعود لابوبو ترند العام الدراسي الجديد.

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