الإحصاء: ارتفاع مستوى تعليم المرأة يساهم في انخفاض تفضيلاتها الإنـجابية

رصد الإصدار الجديد لمجلة السكان النصف سنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء،عدة دراسات تحليلية ومن ضمنها المحددات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافيه للحاجة غير الملباة.

يُعد تنظيم الأسرة أحد الركائز الأساسية في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة، وتعد مؤشرات الحاجة غير الملباه لتنظيم الأسرة من المؤشرات الأساسية التي تعكس فجوة بين الحاجة الفعلية لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وبين التغطية الفعلية لهذه الاحتياجات في المجتمع



تأتي أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية وهو تحديد العوامل الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل الكامنة وراء الحاجة غير الملباه لتنظيم الاسرة بين السيدات المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين (15 – 49) عامًا في مصر، باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي والذي يتلخص في إجراء (نموذج الانحدار اللوجيستي الثنائي)،حيث تمثل الحاجة غير الملباه لدى السيدة هو المتغير التابع لهذا النموذج ويأخذ القيمة (1) في حالة السيدة التي لديها حاجة غير ملباه والفئة الثانية تأخد القيمة (0) في حالة السيدة ليس لديها حاجة غير ملباه.

وفى ضوء ذلك، أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:



1- وجود علاقة بين مستوى تعليم المرأة وحاجتها غير الملباه من وسائل تنظيم الأسرة، فكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة، انخفضت تفضيلاتها الإنـجابية في تحديد عدد الأطفال، وقد يرجع ذلك لأن المرأة المتعلمة أكثر وعيًا بضرورة تنظيم الأسرة وقدرتها على تفعيل تفضيلاتها الإنـجابية مقارنة بالسيدات غير المتعلمات.

2- كلما زاد خوف السيدات من الاثار الجانبية لوسائل تنظيم الاسرة كلما زادت فرصتهم في أن يكون لديهن حاجة غير ملباه بالمقارنة بالسيدات التي ليس لديهن خوف من الاثار الجانبية.

3- تتمتع السيدات التي تتعرض لحملات التوعية بوسائل تنظيم الاسرة في أن يكون لديهن فرصة أقل لان يكون لديهن حاجة غير ملباه بالمقارنة بالسيدات التي لم تتعرض لحملات التوعية.

4- تتمتع السيدات التي تعمل بفرصة أقل في أن يكون لديهن حاجة غير ملباه بالمقارنة بالسيدات التي لا تعمل.

5- تزداد فرصة السيدات قاطنين ريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود في أن يكون لديهن حاجة غير ملباه بالمقارنة بالسيدات قاطني المحافظات الحضرية.

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