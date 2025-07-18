الجمعة 18 يوليو 2025
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إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

إقبال على سوق اليوم
إقبال على سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

تشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا على سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بين المواطنين على شراء متطلباتهم بأسعار مخفضة.

توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس في المنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، وتوجد اسماك تتراوح أسعارها من 25 جنيها حتى 170 جنيها.

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