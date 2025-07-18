الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسماء المرشحين في انتخابات الشيوخ بمحافظتي الدقهلية والقليوبية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ۲۰۲۵ بمحافظتي الدقهلية والقليوبية. 

 

وجاء ذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها. 

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الوطنية من اجل مصر الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ محكمة القضاء الإداري

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 اليوم

أين يدلي المصريون بالخارج بأصواتهم في انتخابات الشيوخ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة: عمال روبابيكيا وراء انهيار عقار مصر القديمة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ

الصور الأولى لانهيار عقار شبرا

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المادية والصحية

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

المزيد
الجريدة الرسمية