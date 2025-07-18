أسماء المرشحين في انتخابات الشيوخ بمحافظتي الدقهلية والقليوبية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ۲۰۲۵ بمحافظتي الدقهلية والقليوبية.

وجاء ذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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