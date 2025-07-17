نائب محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بالمنصورة وجمصة (صور)

أجرى الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، جولة تفقدية امتدت من مدينة المنصورة حتى مدينة جمصة والمنطقة الصناعية.

نائب محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بالمنصورة وجمصة

تأتي الجولات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.

حالة النظافة بشوارع مدينة المنصورة

وخلال تفقد نائب المحافظ حالة النظافة بشوارع مدينة المنصورة وفي حي الأشجار، تبين وجود تجمعات قمامة، ووجه لنائب رئيس حي غرب برفع تجمعات وتراكمات القمامة، وعلى الفور تم استدعاء معدات وسيارات الحي التي قامت برفع المخلفات بالمنطقة المذكورة.

الحفاظ على الجزر الوسطى والمساحات الخضراء

كما تفقد نائب المحافظ أعمال اللجنة المشكلة للتشجير والتجميل بشارع قناة السويس بالمنصورة مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والمتابعة المستمرة لري وتهذيب الأشجار والحفاظ على الجزر الوسطى والمساحات الخضراء، كذلك تابع انتظام حركة سيارات خطوط السرفيس والالتزام بالأجرة وعدم تقسيم الخطوط، بحضور مدير إدارة المواقف.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد جمصة

وتوجه نائب محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، وبحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، في زيارته مفاجئة، وتفقدا عددا من الشوارع

تفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة

كما تفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وأكد ضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي حالات طارئة، كما تأكد من وجود فرق الإنقاذ بالشاطئ، مؤكدا ضرورة الالتزام بالزي الرسمي لهم والتواجد المستمر، وأكد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة

وشدد نائب المحافظ على منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة التي يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفعها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ووجه لرئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم والمطلوب للمواطنين المقيمين والزوار.

الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى اللائق من النظافة

وأكد نائب المحافظ لرئيس مدينة جمصة بضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى اللائق من النظافة، واستمرار بذل الجهود خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار وإظهار المدينة بالوجه والمظهر الحضاري اللائق بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.