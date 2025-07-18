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رياضة

اجتماع طبي يحسم مصير تير شتيجن حارس برشلونة

تير شتيجن، فيتو
تير شتيجن، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن الشكوك تحيط بمستقبل حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، مع استمرار معاناته من آلام الظهر التي أبعدته عن التدريبات منذ انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

 

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن خيار خضوع الدولي الألماني لعملية جراحية في الظهر بات مطروحًا بجدية، بعدما فشل العلاج التحفظي في تحقيق النتائج المرجوة، حيث من المتوقع أن تبعده الجراحة عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر.


ووفق المصادر ذاتها، لم يحسم القرار النهائي بعد، إذ ينتظر اللاعب اجتماعًا طبيًّا يجمع أطباء النادي مع أخصائي في أمراض العمود الفقري، لم يُحدد موعده حتى الآن.

ومن المقرر أن يتخذ تير شتيجن القرار النهائي بعد استشارة الطاقم الطبي في برشلونة وخبراء خارجيين، مما يجعل إمكانية خضوعه لعملية جراحية غير مستبعدة.

يشار إلى أن تير شتيجن، البالغ من العمر 33 عامًا، خضع لعملية جراحية سابقة في الظهر في ديسمبر 2023 تحت إشراف الطبيب الفرنسي الشهير أميلي ليجليسي.

وكان الحارس الألماني استقر على البقاء داخل ملعب كامب نو خلال الموسم الجديد، على الرغم من رغبة النادي الكتالوني في التخلي عن خدماته، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا.

من جانبه، أشار المدرب هانز فليك إلى أن تير شتيجن لم يعد الخيار الأول في حراسة المرمى، بعد منح هذا الدور للوافد الجديد خوان جارسيا.

في المقابل، يتوقع أن يعتمد برشلونة خلال الجولة التحضيرية الآسيوية على الثلاثي جارسيا، فويتشيك تشيزني، وإينياكي بينيا، العائد إلى المنافسة بعد فترة غياب.

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