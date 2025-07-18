الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

في بيان رسمي، برشلونة يعلن تعليق مبارياته على ملعب كامب نو

الكامب نو، فيتو
الكامب نو، فيتو

أعلن نادي برشلونة تعليق أول مباراة مقررة في ملعبه كامب نو، والتي كانت ستقام يوم 10 أغسطس ضمن بطولة كأس خوان جامبر.

بيان رسمي من برشلونة

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن سبب التعليق يعود إلى تأخر الحصول على رخصة الإشغال الأولي، بسبب حجم أعمال البناء الجارية حيث كان من المقرر افتتاح الملعب تدريجيًا عبر قطاعات مختلفة، لكن لم يتم استيفاء المتطلبات القانونية في الوقت المحدد.

وأكد برشلونة إنه يعمل حاليًا مع مجلس المدينة والجهات المعنية لتسريع الإجراءات واستيفاء الشروط المطلوبة.

فيما ستُقام مباراة كأس خوان جامبر في ملعب يوهان كرويف بدلًا من الكامب نو.

 

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برشلونة بطولة كأس خوان جامبر خوان جامبر كأس خوان جامبر ملعب كامب نو

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