في بيان رسمي، برشلونة يعلن تعليق مبارياته على ملعب كامب نو

أعلن نادي برشلونة تعليق أول مباراة مقررة في ملعبه كامب نو، والتي كانت ستقام يوم 10 أغسطس ضمن بطولة كأس خوان جامبر.

بيان رسمي من برشلونة

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن سبب التعليق يعود إلى تأخر الحصول على رخصة الإشغال الأولي، بسبب حجم أعمال البناء الجارية حيث كان من المقرر افتتاح الملعب تدريجيًا عبر قطاعات مختلفة، لكن لم يتم استيفاء المتطلبات القانونية في الوقت المحدد.

وأكد برشلونة إنه يعمل حاليًا مع مجلس المدينة والجهات المعنية لتسريع الإجراءات واستيفاء الشروط المطلوبة.

فيما ستُقام مباراة كأس خوان جامبر في ملعب يوهان كرويف بدلًا من الكامب نو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.