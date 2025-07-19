مع انطلاق الدعاية الانتخابية.. موقف القائمة الوطنية من الفوز بـ100 مقعد بالشيوخ.. القانون لم ينص على التزكية.. والحصول على حد أدنى 5% من أصوات الناخبين شرط حسم المقاعد

انطلقت فترة الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعدما الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين، عقب فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

القائمة الوطنية من أجل مصر الوحيدة المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي القائمة الانتخابية الوحيدة التي قررت الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويقضي للنظام الانتخابي، الذي يقضي بأن يكون انتخاب مجلس الشيوخ البالغ عدد أعضائه 300 عضوا، بواقع 100 بنظام القائمة المغلقة، 100 بنظام الفردي، 100 تعيين بقرار من رئيس الجمهورية.

هل تفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات الشيوخ بالتزكية؟

ويبقى السؤال هل يتم فوز القائمة بالتزكية؟ إلا أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، والذي تم تعديله مؤخرا، يلزم بحصول القائمة على نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين في كل دائرة انتخابية.

ضوابط إعلان فوز المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

وتنص المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.



ضوابط فوز القوائم الانتخابية في مجلس الشيوخ

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

يشار إلى أن المادة (4) من قانون مجلس الشيوخ تنص على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

شرط استمرار العضوية في مجلس الشيوخ

يشار إلى أن المادة 5 من قانون مجلس الشيوخ تنص على: يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مدة عضوية مجلس الشيوخ

كما تنص المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

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