حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

تشهد محاور القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت سيولة مرورية نسبية في معظم المناطق، وسط انتشار ملحوظ للخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، لتنظيم الحركة وضمان انسيابية السير.

حالة المرور اليوم السبت 19 يوليو 2025

ورصدت المتابعة الميدانية حالة المرور بمنطقة كورنيش النيل، حيث رصد حركة مرورية هادئة في الاتجاهين، مع بعض الكثافات أمام ماسبيرو بسبب عبور المشاة، وسيولة بشارع رمسيس حتى ميدان عبد المنعم رياض وصلاح سالم انتظام في الحركة بجميع القطاعات، مع تباطؤ نسبي عند تقاطع طيران – الأوتوستراد.

أما محور الأوتوستراد: رصدت كثافات محدودة أمام منطقة صقر قريش ومطلع المنيب.

الجيزة ومحاورها

شهد شارع الهرم سيولة متوسطة من الطالبية حتى ميدان الجيزة، مع بطء جزئي بسبب أعمال مترو الأنفاق، أما شارع فيصل حركة منتظمة صباحًا، مع تكدس محدود في مناطق المدارس والأسواق، ومحور صفط اللبن: سيولة متقطعة بسبب أعمال صيانة بالاتجاه القادم من الدائري.

الحوادث والأعطال

ولم تُسجّل الخدمات المرورية حتى الآن أي حوادث مؤثرة على حركة المرور، فيما يكثف رجال إدارة المرور من التواجد عند مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لضبط الحركة ومنع أي تجاوزات، خصوصًا في مناطق الكثافة التجارية والأسواق.

ونصحت إدارة المرور، استخدام الطرق البديلة مثل محور المشير – محور روض الفرج – محور محمد نجيب لتفادي الزحام في ساعات الذروة، خاصة في فترة الظهيرة.

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