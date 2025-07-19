السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

تشهد محاور القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت سيولة مرورية نسبية في معظم المناطق، وسط انتشار ملحوظ للخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، لتنظيم الحركة وضمان انسيابية السير.

 حالة المرور اليوم السبت 19 يوليو 2025

ورصدت المتابعة الميدانية حالة المرور بمنطقة كورنيش النيل، حيث رصد حركة مرورية هادئة في الاتجاهين، مع بعض الكثافات أمام ماسبيرو بسبب عبور المشاة، وسيولة بشارع رمسيس حتى ميدان عبد المنعم رياض وصلاح سالم انتظام في الحركة بجميع القطاعات، مع تباطؤ نسبي عند تقاطع طيران – الأوتوستراد.

أما محور الأوتوستراد: رصدت كثافات محدودة أمام منطقة صقر قريش ومطلع المنيب.

 الجيزة ومحاورها

شهد شارع الهرم سيولة متوسطة من الطالبية حتى ميدان الجيزة، مع بطء جزئي بسبب أعمال مترو الأنفاق، أما شارع فيصل حركة منتظمة صباحًا، مع تكدس محدود في مناطق المدارس والأسواق، ومحور صفط اللبن: سيولة متقطعة بسبب أعمال صيانة بالاتجاه القادم من الدائري.

الحوادث والأعطال
ولم تُسجّل الخدمات المرورية حتى الآن أي حوادث مؤثرة على حركة المرور، فيما يكثف رجال إدارة المرور من التواجد عند مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لضبط الحركة ومنع أي تجاوزات، خصوصًا في مناطق الكثافة التجارية والأسواق.

بثته قناة فضائية، مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو سرقة أسوار حديدية من أعلى الطريق الدائري

ضبط 4 سائقين بعد السير عكس الاتجاه بالقليوبية والشرقية وتعريض حياة المواطنين للخطر

ونصحت إدارة المرور، استخدام الطرق البديلة مثل محور المشير – محور روض الفرج – محور محمد نجيب لتفادي الزحام في ساعات الذروة، خاصة في فترة الظهيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المرورية المرور اليوم شارع رمسيس سيولة مرورية ميدان عبد المنعم رياض محور روض الفرج محور صفط اللبن محور الاوتوستراد محاور القاهرة والجيزة مترو الأنفاق حالة المرور اليوم حركة المرور حالة المرور

مواد متعلقة

بثته قناة فضائية، مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو سرقة أسوار حديدية من أعلى الطريق الدائري

ضبط 4 سائقين بعد السير عكس الاتجاه بالقليوبية والشرقية وتعريض حياة المواطنين للخطر

ضبط قائد سيارة بالقاهرة بعد تداول فيديو يظهر سيره عكس الاتجاه وادعائه صفة مسئول حكومي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه بالقليوبية

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

القبض على عناصر بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

ارتفاع كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 19 يوليو 2025

الصعيد يسجل 45 وهذا موقف القاهرة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الطماطم والخيار وانخفاض الفلفل الرومي

سعر الفاكهة اليوم السبت، هزة في العنب وارتفاع جديد بالكانتلوب والتين البرشومي

توقيف 17 مسؤولا و3 ضباط بسبب حريق الكوت بالعراق والداخلية تكشف حقيقة علاقة سوريين بالكارثة

3 التزامات على الهيئات الرياضية وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية