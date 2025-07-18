ضبط 4 سائقين بعد السير عكس الاتجاه بالقليوبية والشرقية وتعريض حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعين مصورين تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا قيام عدد من قائدي سيارات النقل بالسير عكس الاتجاه بطريقين مختلفين، في مشهد يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

في الواقعة الأولى، تم رصد فيديو يُظهر سير 3 سيارات نقل عكس الاتجاه بطريق بنها/المنصورة الزراعي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وبعد الفحص والتحري، تمكنت القوات من تحديد وضبط السائقين الثلاثة المقيمين بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أما الواقعة الثانية، فكانت بقيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السائق، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، واعترف بارتكاب المخالفة لنفس السبب، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة وضبط كل من يعرض حياة المواطنين للخطر عبر مخالفات مرورية جسيمة، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

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