السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 سائقين بعد السير عكس الاتجاه بالقليوبية والشرقية وتعريض حياة المواطنين للخطر

ضبط سائقين، فيتو
ضبط سائقين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعين مصورين تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا قيام عدد من قائدي سيارات النقل بالسير عكس الاتجاه بطريقين مختلفين، في مشهد يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

في الواقعة الأولى، تم رصد فيديو يُظهر سير 3 سيارات نقل عكس الاتجاه بطريق بنها/المنصورة الزراعي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وبعد الفحص والتحري، تمكنت القوات من تحديد وضبط السائقين الثلاثة المقيمين بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية، حيث أقروا بارتكابهم الواقعة بهدف اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أخبار الحوادث اليوم: مصرع سيدة وإصابة آخرين في حادث انقلاب واشتعال ميكروباص، ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه، دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الإعلان عن انتخابات نقابة المهن الموسيقية

ضبط قائد سيارة بالقاهرة بعد تداول فيديو يظهر سيره عكس الاتجاه وادعائه صفة مسئول حكومي

أما الواقعة الثانية، فكانت بقيام قائد سيارة نقل بمقطورة بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السائق، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، واعترف بارتكاب المخالفة لنفس السبب، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة وضبط كل من يعرض حياة المواطنين للخطر عبر مخالفات مرورية جسيمة، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن محافظة الشرقية محافظة القليوبية مركز شرطة الزقازيق مركز شرطة بنها وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة بالقاهرة بعد تداول فيديو يظهر سيره عكس الاتجاه وادعائه صفة مسئول حكومي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يسير عكس الاتجاه بالقليوبية

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

القبض على عناصر بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

المرور: تحرير 859 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

استقرار مروري في القاهرة والجيزة اليوم وتواجد أمني لتأمين الحركة

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

الصحفيون والبدل!

رسالة غامضة من أحمد سيد زيزو بعد وصول الأهلي إلى تونس

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بالنجاة من مخاطر كبيرة

ما المقصود بـ"مكر الله" في القرآن؟ الإفتاء توضح المعنى البليغ

هبة عوف من الجامع الأزهر: الهجرة النبوية تعد حدثًا محوريًا في حياة المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية