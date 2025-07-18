الجمعة 18 يوليو 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية (فيديو)

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

بثت سـرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.
 

https://www.aljazeera.net/news/2025/7/18/%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7?fbclid=IwY2xjawLnQ01leHRuA2FlbQIxMQABHjRzDNSDCTifvXu7PMEwE6Y_QGMbSdJHD9m3CpZbM9MaOBmf3CTLB6FQMKY6_aem_iOc6odpu7tYeIhFrjJLnXw

وبالأمس الخميس، قالت سرايا القدس، إن مقاتليها استهدفوا مركبة تقل مجموعة من المستعربين في مدينة خان يونس، واشتبكوا معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 5 جنود إسرائيليين، اثنان منهم بحالة خطرة، خلال القتال في حي الشجاعية بـ قطاع غزة أمس الخميس.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جنديين من الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين بجروح خطرة في معارك أمس شمال قطاع غزة.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

وذكرت القناة 12 العبرية، ي أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

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سرايا القدس غزة حركة الجهاد خان يونس

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