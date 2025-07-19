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محافظة الغربية: كورنيش طنطا تحت التطوير، ممنوع الانتظار حفاظا على سلامتك

كورنيش طنطا، فيتو
كورنيش طنطا، فيتو

أعلنت الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية استمرار أعمال الإصلاح والتطوير الجارية حاليًّا بكورنيش مدينة طنطا، وذلك على الجانب الأيسر من ترعة القاصد، في المسافة الواقعة بين كوبري فاروق وحتى كوبري ميت حبيش البحرية.

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وأكدت محافظة الغربية في بيان لها، أن هذه المنطقة تُعد حاليًّا منطقة أعمال، ويتم تنفيذها وفق أعلى الاشتراطات والمعايير الهندسية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير الممشى وتحسين البنية التحتية بكورنيش المدينة.

وناشدت محافظة الغربية المواطنين بضرورة عدم انتظار السيارات أو التواجد بالممشى في هذا الجزء لحين الانتهاء من الأعمال، حفاظًا على سلامة الجميع، ولضمان سير العمل دون معوقات.

ويأتي هذا التنبيه في إطار الحرص على سلامة المواطنين ودعم جهود التطوير الحضاري بمدينة طنطا.

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