صفعة تشعل غضب السوشيال ميديا، أمن الغربية يُحدد هوية رجل اعتدى على طفل يبيع عسلية (فيديو)

استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صباح اليوم على موجة من الغضب والاستنكار، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثّق واقعة اعتداء صادمة تعرض لها طفل يعمل بائعًا جائلًا لعسلية، عند إشارة شكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وبحسب الفيديو المتداول داخل محافظة الغربية، كان الطفل يتجول بين السيارات محاولًا بيع الحلوى عندما اقترب من إحدى السيارات الفارهة وطرق على زجاجها، ليُفاجأ برجل يترجّل منها ويوجه له صفعات قوية على وجهه، وسط ذهول المارة.

الواقعة لم تمر مرور الكرام، فقد كانت إحدى السيدات بمحافظة الغربية تقف بالقرب من موقع الحدث وشاهدت كل شيء بعينيها، وسرعان ما قامت بتصوير الاعتداء ونشر المقطع على منصات التواصل، ما ساهم في إشعال حملة غضب واسعة.

مطالبات بالتحقيق في واقعة الاعتداء طفل بالغربية

المقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة، أظهر قسوة غير مبررة تجاه طفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات، الأمر الذي دفع آلاف المستخدمين لمطالبة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بسرعة التدخل والتحقيق في الواقعة، وتقديم المعتدي للمساءلة القانونية.

روايات شهود العيان في واقعة اعتداء علي طفل

وبحسب روايات تم تداولها على صفحات أبناء المحلة، فإن المعتدي من سكان المدينة، ويُعرف عنه امتلاكه لإحدى الشركات، بينما الطفل يعمل منذ أشهر على بيع الحلوى في نفس المنطقة.

ومن جانبها تفحص الجهات الأمنية بمحافظة الغربية الفيديو لتحديد هوية المعتدي وضبطه.

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