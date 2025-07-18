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مديرية أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين (صور)

مديرية أوقاف الغربية
مديرية أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين

افتتحت مديرية أوقاف الغربية، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وذلك في إطار التوسع في إنشاء المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين بمختلف مراكز المحافظة.

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وجاء الافتتاح بناءً على توجيهات معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وبإشراف مباشر من فضيلة الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية.

وشملت الافتتاحات:

  • مسجد الصباحي بعزبة الصباحي – مركز زفتى.
  • مسجد الأربعين بقرية بار الحمام – مركز بسيون.

وأكدت مديرية أوقاف الغربية أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن الجهود المستمرة للوزارة في إعمار وتطوير المساجد، وتوفير بيئة روحانية مناسبة لأداء العبادات، مع الالتزام الكامل بالضوابط الدعوية والصحية.

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