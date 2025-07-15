محافظ الغربية يستقبل مدير جهاز المشروعات الجديد، ويؤكد: دعمنا مستمر لكل فكرة تبني وطنا

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالغربية، في أول زيارة رسمية له بعد تولي مهام منصبه الجديد.

حيث تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك لدعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، خاصة من الشباب والمرأة المعيلة، في لقاء يعكس حرص محافظة الغربية على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة باعتباره شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الدعم للمبادرات الجادة والأفكار التي تسهم في خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار اللواء الجندي إلى أن الغربية قطعت شوطًا مهمًا في دعم المشروعات المجتمعية والتكتلات الاقتصادية في القرى، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لا سيما فيما يخص التوسع في منح التيسيرات التمويلية والدورات التدريبية والتسويقية للمشروعات الواعدة.

وخلال اللقاء، حرص محافظ الغربية على توجيه رسالة شكر وتقدير للأستاذ محمد العلقمي، المدير السابق لجهاز تنمية المشروعات بالغربية، مثمنًا جهوده خلال فترة عمله التي شهدت نشاطًا ملحوظًا وتعاونًا مثمرًا في خدمة المواطنين ودعم قطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة، ومتمنيًا له دوام النجاح في موقعه الجديد.

واختتم المحافظ اللقاء برسالة لأبناء الغربية، قائلًا: “نقف خلف كل فكرة منتجة وكل مشروع واعد.. ونمد أيدينا لكل من يسعى لبناء مستقبله بعرقه وفكره.. فالغربية ستظل أرض الفرص والعمل والإبداع.”

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