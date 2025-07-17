نيوكاسل يدخل صراع التعاقد مع أوسيمين

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، بات محط اهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

صراع من عدة أندية على أوسيمين

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نيوكاسل يونايتد الذي يخضع لاستحواذ سعودي يرغب في ضم أوسيمين في الصيف الجاري.

وأبرزت الصحيفة الصراع الدائر بين جالطة سراي التركي والهلال السعودي على ضم الهداف النيجيري قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكانت تقارير عالمية قد شددت على أن نابولي سيتقدم بشكوى ضد أوسيمين بسبب غيابه عن تدريبات الفريق في بداية معسكر الإعداد.

كما أن هناك تقارير أشارت إلى رغبة أوسيمين في الانتقال إلى جالطة سراي التركي، والذي لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نابولي.

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