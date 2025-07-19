اشتباكات بين اللاعبين ومناوشات في المدرجات تتصدر نهائي كأس العراق

شهدت مباراة زاخو ودهوك في نهائي كأس العراق أحداثًا مؤسفة عقب نهايتها، على ملعب الشعب الدولي، بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين ومناوشات في المدرجات.

وتوج دهوك باللقب بعد الفوز على زاخو بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي.

واعترض لاعبو زاخو على قرار حكم المباراة سلمان فلاحي، بإعادة لعبة ضربة الجزاء الأخيرة التي تصدى لها الحارس بسبب تجاوز قدمي علي كاظم حارس زاخو خط المرمى أثناء تنفيذ اللعبة.

وتوج نادي دهوك بلقب كأس العراق لموسم 2024 ـ 2025 بعد فوزه على نادي زاخو في النهائي بركلات الترجيح 5 ـ 4 بعد نهاية المباراة بالتعادل دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب في العاصمة بغداد.

وتوج نادي دهوك بلقب كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه ليضع حدًّا لسيطرة طويلة دامت أكثر من 3 عقود لأندية العاصمة بغداد بلقب الكأس.

ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للفريقين، فإن الشباك لم تهتز طيلة الوقت الأصلي من المباراة ليلجأ الطرفان إلى الشوطين الإضافيين التي لم تسفر بدورها عن تغيير في وجهة اللقب.

وحسمت الركلات الترجيحية تتويج دهوك بعد الفوز بنتيجة (5 ـ3).

وأهدر محمد علي عبود ركلة الترجيح الرابعة لفريق زاخو بينما سجل 3 من زملائه الركلات التي تولوا تنفيذها.

وفي المقابل، سجل اللاعبون الخمسة لدهوك ركلات الترجيح التي كانت آخرها ركلة الإعماري الحاسمة التي منحت الفريق الأصفر لقبا تاريخيا غير مسبوق في الكأس.

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