بالطبل البلدي، تجار الجملة يحتفلون بمزاد المانجو في سوق المستقبل بالإسماعيلية (فيديو وصور)

صلِ على النبي وقرب يا عم.. هكذا يبدأ مزاد بيع المانجو في سوق الجملة بمدينة مستقبل في محافظة الإسماعيلية، حيث يتوافد المئات من التجار يوميًّا من كافة أنحاء الجمهورية لشراء المانجو الإسماعلاوي.

طقوس المزايدة على المانجو

ويبدأ المزاد بطقوس خاصة حيث يستعرض التجار ثمار المانجو حول البائعين بائعًا تلو الآخر ويقوم التجار ببدء المزايدة على المانجو، حتى يتم الاستقرار لأعلى سعر ثم يقوم البائع باستلام الأموال وتسليم المشتري المانجو.

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

بشائر محصول المانجو الإسماعيلاوي

شهدت عدد من مزارع محافظة الإسماعيلية، خلال الأيام الماضية بشائر حصاد محصول المانجو الاسماعلاوي معشوقة الملايين وتحديدًا الأصناف المحلية الشهيرة مثل " السكري والزبدة ".





مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مهرجان المانجو أغسطس المقبل

ومن جهة أخرى تستعد محافظة الإسماعيلية لإطلاق مهرجان المانجو في نسخته الجديدة يوم الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث تستعد محافظة الإسماعيلية إلى استقبال ضيوفها خلال فعاليات المهرجان الذى يحرص زوار محافظة الإسماعيلية على حضوره لشراء احتياجاتهم من المانجو بالإضافة إلى مشاهدة الاحتفالات المقامة وسط المسطحات الخضراء بالإسماعيلية.

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

قصة شجرة المانجو القادمة من الهند

وبدأت قصة شجرة المانجو في الأربعينات من القرن الماضي وتحديدا عندما أحضرها أحدهم من الهند، حيث اقتصرت زراعتها على بيوت الأثرياء فقط ولم تكن تلك الثمرة مشهورة في ذلك الوقت، ولكنها قعت في عشق تربة الإسماعيلية الرملية حيث بدأت في الانتشار بشكل ملحوظ ثم انتشرت زراعتها في ربوع المحافظة.

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

شهادة من الدبلوماسية الدولية

لتصبح بعد ذلك المحصول الرسمي لمحافظة الإسماعيلية، الذي يسعى لشرائه عشرات القادمين من المحافظات بل ومن الدول المجاورة، لتحصل المانجو الإسماعيلاوي على شهادة دبلوماسية دولية، من سفراء الدول عبر منشورات التواصل الاجتماعي.

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

مزاد المانجو بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

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