الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي في القدس جراء إطلاق صاروخ من اليمن

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أنه تم رصد صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل.

عمليات الحوثي ضد إسرائيل 

وأكد الإعلام العبري، أن صافرات الإنذار دوت في القدس جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

والأسبوع الماضي قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي باليمن، خلال كلمة تلفزيونية: إسنادنا لغزة مستمر ونفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية.

وأضاف عبد الملك الحوثي: شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك.

وتابع: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة، ولا يمكن السماح لأي شركة بنقل البضائع للعدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف مطار اللُّدِ في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوعِ "ذوالفقار"، حيث حققت العملية هدفَها بنجاح وتسببت في سماع دوى صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة وهرولة ملايين الصهاينة إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطارِ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل اليمن عبد الملك الحوثي أم الرشراش

مواد متعلقة

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مزدوجة على هدفين في إسرائيل بالنقب وميناء أم الرشراش

الحوثيون: سنضمن معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

رسالة غامضة من أحمد سيد زيزو بعد وصول الأهلي إلى تونس

أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

في بيان رسمي، الاتحاد الفلسطيني يلوم الأهلي ويطالب بحماية وسام أبوعلي

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ماذا تعني رسالة ارتداد كشف الحساب لعملاء البنوك؟

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المقصود بـ"مكر الله" في القرآن؟ الإفتاء توضح المعنى البليغ

هبة عوف من الجامع الأزهر: الهجرة النبوية تعد حدثًا محوريًا في حياة المسلمين

الإفتاء ترد على مزاعم التشكيك في علم الإمام البخاري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads