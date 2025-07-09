المتحدث العسكري باسم الحوثي: إغراق السفينة إترنيتي سي بزورق مسير و6 صواريخ

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم “الحوثي”، اليوم الأربعاء، عن استهداف السفينة إترنيتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش المحتلة.

وأوضح أنهم استهدفوا السفينة إترنيتي سي بزورق مسير و6 صواريخ ما أدى لغرقها.

وتابع: “استهداف السفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات القوات البحرية اليمنية”، مشيرا إلى أن العملية العسكرية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه.

وأكد استمرارهم في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

كما أشار أنهم أنقذوا عددا من أفراد طاقم السفينة المستهدفة وقدموا لهم الرعاية الطبية.

وفي سياق آخر نشرت جماعة (الحوثيين)، مقطع فيديو أمس يوثق لحظات استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز".

وقالت جماعة الحوثي، إن الشركة المالكة للسفينة انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.

تعرض السفينة ماجيك سيز للغرق

وأعلنت جماعة (الحوثيون)، غرق سفينة "ماجيك سيز" التي استهدفوها بالبحر الأحمر.

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "الحوثيين"، في وقت سابق، تنفيذ عملية هجومية واسعة ضد السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة.

وأكد الناطق أن العملية أصابت السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى بدء تعرضها للغرق، مشددًا على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي البريطاني والدعم المستمر لـ إسرائيل في حربها على غزة".

مسؤولية التصعيد الأمريكي البريطاني

وحمّل الناطق العسكري التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد، مؤكدًا أن العمليات البحرية ستستمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون مؤخرًا، مستهدفين سفنًا مرتبطة بإسرائيل.

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