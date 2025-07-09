الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المتحدث العسكري باسم الحوثي: إغراق السفينة إترنيتي سي بزورق مسير و6 صواريخ

المتحدث باسم الحوثي،فيتو
المتحدث باسم الحوثي،فيتو

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم “الحوثي”، اليوم الأربعاء، عن استهداف السفينة إترنيتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش المحتلة.

وأوضح أنهم استهدفوا السفينة إترنيتي سي بزورق مسير و6 صواريخ ما أدى لغرقها.

وتابع: “استهداف السفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات القوات البحرية اليمنية”، مشيرا إلى أن العملية العسكرية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه.

وأكد استمرارهم في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

كما أشار أنهم أنقذوا عددا من أفراد طاقم السفينة المستهدفة وقدموا لهم الرعاية الطبية.

وفي سياق آخر نشرت جماعة (الحوثيين)، مقطع فيديو أمس يوثق لحظات استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز".

وقالت جماعة الحوثي، إن الشركة المالكة للسفينة انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.

تعرض السفينة ماجيك سيز للغرق

وأعلنت جماعة  (الحوثيون)، غرق سفينة "ماجيك سيز" التي استهدفوها بالبحر الأحمر.

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "الحوثيين"، في وقت سابق، تنفيذ عملية هجومية واسعة ضد السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة.

وأكد الناطق أن العملية أصابت السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى بدء تعرضها للغرق، مشددًا على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي البريطاني والدعم المستمر لـ إسرائيل في حربها على غزة".

مسؤولية التصعيد الأمريكي البريطاني

وحمّل الناطق العسكري التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد، مؤكدًا أن العمليات البحرية ستستمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون مؤخرًا، مستهدفين سفنًا مرتبطة بإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل البحرين الأحمر والعربي الحوثى الحوثيون السفينة ماجيك سيز الشعب الفلسطيني القوات البحرية اليمنية أم الرشراش المحتلة جماعة الحوثى

مواد متعلقة

الحوثي ينشر مشاهد توثق لحظات استهداف السفينة ماجيك سيز وإغراقها (فيديو)

الرد الحوثي لم يتأخر، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل (فيديو)

الحوثي: سنستهدف السفن الأمريكية بالبحر الأحمر حال تورط ترامب في العدوان على إيران

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

هل إخبار الشيخ المفتي بالمعصية يعد من الجهر بالمعاصي؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads