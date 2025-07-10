جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من اليمن وانفجارات تهز القدس ومناطق أخرى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ حوثي من جهة اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ولاخيش، عقب رصد الصاروخ، لتحذير السكان.

وأفاد ناشطون وشهود عيان عبر منصات التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجارات هزت أرجاء مدينة القدس ومناطق أخرى.

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