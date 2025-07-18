تفاصيل انهيار عقاري مصر القديمة وشبرا.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة.. التحقيقات تكشف مفاجآت.. وعمال روبابيكيا وراء كارثة بيت شارع أبو السعود

شهدت القاهرة، اليوم الجمعة، حادثي انهيار عقارين بمنطقتي مصر القديمة وشبرا مصر، ليسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، وسط مشاهد من الذعر والحزن وصرخات الأهالي واستغاثات المنكوبين.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقار بشبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

عقار شبرا مصر المنهار، فيتو

عقار شبرا مصر المنهار، فيتو

وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.

عقار شبرا مصر المنهار، فيتو

عقار شبرا مصر المنهار، فيتو

عقار شبرا مصر المنهار، فيتو

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة،من استخراج جثث ضحايا عقار شبرا مصر المنهار، ليصل عدد ضحايا عقار شبرا مصر إلى 2 وفاة و4 مصابين.

وقال مصدر أمنى، إن القوات استخرجت جثة رجل مسن يدعى "رضا"، يبلغ من العمر 70 سنة، وهو آخر ضحايا عقار شبرا مصر المنهار.

عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

واضطرت الأجهزة التنفيذية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتمكين معدات الإنقاذ الثقيلة من الوصول إلى موقع عقار شبرا مصر المنهار، حيث تمت إزالة عدد من أعمدة الإنارة والأشجار المحيطة بالمكان لتوسيع المدخل وتسهيل دخول اللودر والمعدات الأخرى إلى قلب موقع الانهيار.

عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

إزالة أعمدة الإنارة والأشجار بموقع عقار شبرا المنهار

وتأتي هذه الخطوة بعد صعوبات واجهتها فرق الإنقاذ في إدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض بسبب ضيق الشوارع المحيطة وكثافة المباني، الأمر الذي استدعى إزالة عوائق بنية تحتية بشكل عاجل لضمان الوصول الآمن والسريع إلى موقع الحادث.

وعلت صرخات إحدى السيدات من ذوي ضحايا عقار شبرا مصر المنهار، أثناء وقوفها في حالة انهيار تام أمام عقار شبرا، تترقب بعيون دامعة لحظة انتشال جثث أحبّتها من تحت الركام، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.



عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

عقار مصر القديمة المنهار، فيتو

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي عقار الساحل المنهار وهو مكون من 3 طوابق.

وجاءت الأسماء كالتالي:

علاء محمد السيد 22 سنة اختناق وكدمات بالجسم

يوسف عبد العزيز عبد الله، 17 سنة، مصاب باختناق وكدمات بالرأس

محمود سليمان محمد علي 40 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى

نوال عباس إسماعيل حالة اختناق.

انهيار عقار بشبرا مصر

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باستدعاء مسئولي حي الساحل لسماع أقوالهم حول انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحصه ومعاينته وإخلاء عقارين مجاورين له لحين التأكد من سلامتهم.

وتبين أن العقار المنهار قديم ومتهالك منذ سبعينيات القرن الماضي، وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انهيار عقار مصر القديمة

كما شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة عقب صلاة ظهر الجمعة انهيار عقار خال من السكان مكون من 3 طوابق، تصادف تواجد 4 عمال (روبابيكيا) تسللوا للعقار في محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج، وتوفى أحدهم أثناء تلقيه العلاج.

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة حول ملابسات انهيار عقار مصر القديمة

كشف شكري علي عبد الرحيم، أحد شهود العيان، تفاصيل جديدة حول ملابسات انهيار عقار مصر القديمة، موضحًا أن العقار المنهار سبق أن صدر له قرار إزالة جزئي عقب سقوط أحد حوائطه، ما دفع رئيس الحي إلى إصدار قرار بإخلاء السكان بشكل كامل، وإسناد مهمة الإزالة إلى أحد المقاولين المختصين.

وأضاف عبد الرحيم أنه بعد الإخلاء، استغل عدد من عمال الروبابيكيا غياب المقاول المكلف بإزالة العقار، وبدأوا في سرقة الأدوات الصحية والكهربائية من داخل المبنى، رغم تحذيرات الأهالي المتكررة بأن المبنى آيل للسقوط، لكن دون أي استجابة منهم.

وأشار شاهد العيان إلى أن العمال لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل شرعوا أيضًا في سرقة العروق الخشبية، غير مكترثين بخطورة الوضع، ما أدى في النهاية إلى انهيار العقار بشكل كامل عليهم، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين منهم، نُقلا على الفور إلى المستشفى، إلا أن أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

انهيار عقار بمصر القديمة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين انهيار العقار 9 أهل الراية من شارع أبو السعود بمنطقة مصر القديمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وكشفت التحريات أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالٍ من السكان، لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

وأضافت التحريات، أن 4 عمال (روبابيكيا) تسللوا للعقار في محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج، وتوفى أحدهم أثناء تلقيه العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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