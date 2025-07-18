الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تأمر باستدعاء مسئولي الحي لسماع أقوالهم في انهيار عقار شبرا

انهيار عقار بشبرا
انهيار عقار بشبرا مصر، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باستدعاء مسئولي حي الساحل لسماع أقوالهم حول انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحصه ومعاينته وإخلاء عقارين مجاورين له لحين التأكد من سلامتهم.

وتبين أن العقار المنهار قديم ومتهالك منذ سبعينيات القرن الماضي وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ.

وصرحت النيابة بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل أنقاض العقار المنهار وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

استخراج جثة من أسفل عقار شبرا مصر المنهار

واستخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثة شخص من أسفل ركام عقار شبرا المنهار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

حصلت “فيتو” على أسماء مصابي انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق، في منطقة الساحل.
وجاءت الأسماء كالتالي:

علاء محمد السيد 22 سنة اختناق وكدمات بالجسم

يوسف عبد العزيز عبد الله، 17 سنة، مصاب باختناق وكدمات بالرأس

محمود سليمان محمد علي 40 سنة، اشتباه كسر باليد اليمنى

نوال عباس إسماعيل حالة اختناق

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقار بشبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال 4 مصابين.


وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.

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نيابة شمال القاهرة الكلية انهيار عقار بمنطقة شبرا مصر عقار شبرا مصر المنهار

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