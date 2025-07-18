شاهدة عيان تكشف تفاصيل صادمة حول انهيار عقار مصر القديمة (فيديو)

كشفت شاهدة عيان من أهالي منطقة مصر القديمة تفاصيل صادمة حول انهيار العقار الواقع بشارع أهل الراية، اليوم الجمعة.

وقالت الشاهدة: "المبنى مهجور والأهالي قدمت شكاوى للحي بشأنه، دخل أشخاص إلى المبنى للحصول على قطع حديدية منه، أو أخشاب".

وأضافت: "دخلوا للمبنى فانهار عليهم من الداخل، والحمد لله تم إخراجهم واحدًا تلو الآخر، لكن العملية استغرقت حوالي ثلاث إلى أربع ساعات، جميع المصابين أُخرجوا في حالة إغماء ونُقلوا فورًا إلى المستشفى".



انهيار عقار مصر القديمة

تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال قوات الحماية المدنية فى التعامل مع العقار المنهار بحى مصر القديمة.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار ٩ أ أهل الراية من شارع أبو السعود بحي مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ورجال الإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

سبب انهيار عقار مصر القديمة

وقالت محافظة القاهرة في بيان رسمي: “تبين أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالى من السكان، لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم، وتسلل أربع عمال (روبابيكيا) فى محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج”.

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