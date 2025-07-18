الجمعة 18 يوليو 2025
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حوادث

استخراج جثة شخص من أسفل عقار شبرا المنهار

انهيار عقار بشبرا
انهيار عقار بشبرا مصر

 استخرج رجال الحماية المدنية بالقاهرة جثة شخص من أسفل ركام عقار شبرا المنهار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

 

انهيار عقار بشبرا مصر 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار عقار بشبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم انتشال 4 مصابين.


وبالفحص تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة شبرا مصر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهار.

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