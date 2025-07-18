موروث شعبي مرتبط بالحرب والمقاومة، تاريخ "التمرية والزلابية" أشهر حلوى ببورسعيد (فيديو وصور)

بمجرد وصولك إلى محافظة بورسعيد الباسلة ودخولك من منفذ الجمارك، يتبادر إلى ذهنك مجموعة من الحلوى والأكلات المرتبطة بتاريخ المحافظة الباسلة، والتي يعود تاريخها إلى فترة المقاومة ووجود الجاليات الأجنبية على أرض بورسعيد.

التمرية والزلابية حلوى الفقراء والأغنياء ببورسعيد

وبالرغم من أن هذه الحلوى والمأكولات لا توجد في محافظة على مستوى الجمهورية سوى محافظة بورسعيد، فإن صناع تلك المأكولات حريصون أن يظل أسعارها في متناول الجميع لتكون شاهدة على عبق تاريخ المحافظة الباسلة، وموروثها الشعبي الأصيل.

وتعتبر من أشهر الحلوى المرتبطة بتاريخ محافظة بورسعيد على مدى عقود كثيرة حلوى "التمرية والسمنية" أو المعروفة "باسم التمرية والزلابية".

صناعة التمرية والزلابية ببورسعيد، فيتو

صناعة التمرية والزلابية ببورسعيد، فيتو

وتُعد "التمرية" و"الزلابية" من أشهى الحلويات البورسعيدية الخفيفة، وأحيانًا تكون وجبة إفطار للمواطنين ببورسعيد قبل الذهاب للعمل، أو يأكلونها في فترة "العصاري" أو العشاء، ويتم تصنيعها وبيعها إما في محلات أو عربات متنقلة، وتوجد بكثرة في الأحياء الشعبية كالعرب.

حلوى الفقراء والأغنياء بالمحافظة الباسلة، فيتو

وتحولت "التمرية والزلابية" عبر السنوات إلى موروث شعبي لأن عمرها من عمر فترة تهجير أهالي بورسعيد خلال الحرب أي فترة ما قبل تأميم قناة السويس.

الزلابية والتمرية حلوى الفقراء والأغنياء ببورسعيد، فيتو

فيتو ترصد صناعة الزلابية والتمر بالمحافظة الباسلة

وترصد "فيتو" خلال هذا التقرير بالصور والفيديو صناعة حلويات "التمرية والزلابية" في معصرة فراولة بشارع الثلاثيني والتي تعتبر من أقدم الأماكن بمحافظة بورسعيد التي يتم فيها صناعة وبيع تلك الحلوى، حيث يصنع "أحمد" صانع الزلابية والتمرية العجينة ببراعة ويرفعها في الهواء ليفردها بحرفية شديدة تبهر كل الزبائن الذين يقفوا بالطوابير لشراء تلك الحلوى.

كيفية صناعة حلوى الزلابية والتمرية ببورسعيد، فيتو

كيفية صناعة حلوى التمرية والزلابية

ويقول "أحمد الفيومي" صانع الزلابية والتمرية حلوى "التمرية" و"الزلابية" هي نوعان، الأولى عجينة رفيعة من الدقيق والمياه مثل عجينة الخبز ولكن لا يوضع بها خميرة، ويقوم الصانع بفردها على طاولة، ويتم تقطيعها إلى أجزاء.

حلوى الزلابية والتمرية ببورسعيد، فيتو

وعن طريقة صناعة الحلوى قال أحمد "تطبخ العجين من خليط من الدقيق والسمن والسكر وتطبخ في إناء نحاسي وتقلب على النار لمدة طويلة ثم توضع في الفرن حتى ينضج سطحها ويتحول للون الأحمر ثم تترك لتبرد ويقطعها البائع إلى مكعبات وتسخن في السمن أو الزيت أمام الزبائن على صينية نحاسية كبيرة وتلف في قرطاس من الورق الأبيض ويضاف عليها سكر ناعم".

صناعة التمرية والزلابية في بورسعيد، فيتو

ويضيف أحمد الفيومي: "التمرية والزلاببة" تحولت عبر السنوات إلى موروث شعبي لعدم وجودها في محافظة أخرى غير ‏بورسعيد، كما أن عمرها من يبدأ من فترة تهجير أهالي مدن القناة عام 1967 وهي أصلها نابلس، ويطلقون عليها أهلها حلويات ‏البسطاء والأغنياء لثمنها البسيط.

التمرية والزلابية بمحافظة بورسعيد الباسلة، فيتو

أسعار حلوى التمرية والزلابية في متناول الجميع

وعن سعر التمرية والزلابية يقول احمد اثناء تصنيعها “سعرها يعتبر في متناول الجميع، حيث إن ست قطع منها تكلفتها 10 جنيهات فقط”.

صناعة الزلابية محافظة بورسعيد الباسلة، فيتو

واختتم أحمد الفيومي صانع التمرية والزلابية حديثه موجهًا الدعوة إلى جميع المواطنين من خارج محافظة بورسعيد إلى زيارة الباسلة، والاستمتاع بأجمل الأماكن الترفيهية بها وبمدينة بورفؤاد على حد السواء بجانب تناول الأطعمة والحلوى المرتبطة بتاريخ المحافظة الباسلة.

المواطنون يشترون حلوى التمرية والزلابية، فيتو

حلوى التمرية والزلابية قبل وضعها على النار، فيتو

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