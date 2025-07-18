بحضور مهدي سليمان وبانزا، فيريرا يعلن تشكيل الزمالك في ودية رع

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية رع، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء التشكيل كالتالي:

مهدي سليمان

محمود بنتايج

محمود حمدي " الونش"

صلاح مصدق

عمر جابر

محمد شحاتة

عبد الله السعيد

أحمد عبد الرحيم "إيشو"

ناصر ماهر

شيكو بانزا

ناصر منسي

واقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية توصل مسؤولي نادي الزمالك لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للأبيض.

ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة نادي الجونة على المقابل المادي لبيع الحارس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.



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