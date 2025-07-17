شروط فوز القائمة أو المرشح الفردي في انتخابات الشيوخ

حدد قانون انتخابات مجلس الشيوخ شرط واحد لفوز القائمة أو المترشح الفردى الوحيد في دائرة بانتخابات الشيوخ، وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بـالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

فترة الفصل فى الطعون

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام وهي: الإثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و15 و16 يوليو الجاري لفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة لها على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.

أحكام متنوعة للقضاء الإداري في طعون مرشحي الشيوخ

وأصدرت المحكمة عدد من الأحكام تنوعت بين رفض بعض الطعون، وقبول آخرين، فيما قضت في ٣ طعون بعدم قبول لانتفاء القرار الإداري، كما قضت في طعن واحد بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد مرشح مما يعني ذلك إدراجه في كشوف الانتخابات.

وقضت في طعن آخر بعدم قبوله، ومن اللافت للانتباه أن هذا المرشح يطالب بإدراج إسمه بكشوف الانتخاب رغم عدم تقديم أوراقه للترشح نهائيًّا، ولكنه أقام طعن أمام المحكمة، فقضت المحكمة بعدم قبول طعنه وقضت أيضًا في طعن آخر بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشح يحق له الترشح، ويعني ذلك أيضًا إدراجه بكشوف المرشحين.

وأرجأت ٦ طعون للنظر فيهم لجلسة اليوم وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة أمام مجلس الدولة حوالي ٥٠ طعنا من القاهرة والجيزة ٢٥ ومن والمحافظات ٢٥ طعنًا، وفي اللحظات الأخيرة لغلق باب التقدم برفع الطعون مساء أمس الأول تلقت ٦ طعون أخرى ليصل إجمالي الطعون في القاهرة والجيزة والمحافظات حوالي ٥٠ طعنًا.

ويستمر عمل المحكمة في جلسات عاجلة ومسائية، من خلال فحص الأوراق، والنظر في الطعون، علي مدار يومين، لتصدر حكمها الأول في الطعون، بعد أن يستقر في ضميرها ووجدانها الأسباب التي استندت إليها الأحكام الصادرة، وبعد صدور الأحكام من المنتظر أن يتم الطعن عليها في محكمة الدرجة الثانية الإدارية العليا، وتكون الأحكام الصادرة منها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.

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