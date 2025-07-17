قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، ضوابط انتخابات مجلس الشيوخ وفقا القانون

مع اقتراب كل استحقاق نيابي، تتجه الأنظار نحو الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بـ انتخابات مجلس الشيوخ، والتي حددها القانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.

فقد وضع المشرّع المصري مجموعة من القواعد والضوابط الدقيقة التي تنظم سير الانتخابات بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بمرحلة الدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج.

وحسب المادة (2) من قانون مجلس الشيوخ يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.



انتخابات مجلس الشيوخ

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك غدا الجمعة الموافق 18 يوليو الجاري، إطار الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان القائمة النهائية سيتيح للمرشحين بدء الدعاية الانتخابية في ذات اليوم، وفقا للضوابط القانونية للحملات الدعائية.

«الوطنية للانتخابات» تطلق خدمات الاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم القيد في الكشوف الانتخابية، عبر عدة وسائل رقمية تيسيرًا على المواطنين، في إطار استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وللمرة الأولى، يمكن لكل ناخب معرفة مقر لجنته الانتخابية بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، من خلال تحميل التطبيق الرسمي «الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر» (Egelection)، المتوفر على منصتي App Store وGoogle Play.

كما أتاح التطبيق أيضا الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن طرق أخرى للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للناخب، من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS): بإرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى الرقم المختصر 5151، أو دليل الهاتف 141 عبر الاتصال الهاتفي وإدخال الرقم القومي للاستعلام.

وشددت الهيئة على أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب وطني، مؤكدة شعارها: «مصر تستحق… شارك، صوتك هيوصل».

خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني

ويتوفر التطبيق حاليًا عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن تحميله مجانًا، على أن يقوم المستخدم بعد التنزيل بتسجيل رقم هاتفه المحمول، لتصله رسالة قصيرة تحتوي على كود تأكيد يتم إدخاله داخل التطبيق، ثم تسجيل الرقم القومي، لتأكيد البيانات واستكمال عملية التسجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.