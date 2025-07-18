أسباب ظهور الأوردة العنكبوتية بالوجه وطرق التخلص منها

مع التقدم في العمر، تصبح الأوردة العنكبوتية، المعروفة طبيًا بتوسع الشعيرات الدموية، أكثر شيوعًا، وعلى الرغم من أنها تظهر غالبًا على الساقين، إلا أنها تبدأ بالظهورعلى الوجه، خاصة على الخدين والأنف، في تجمعات حمراء أو زرقاء أو أرجوانية تشبه شبكات العنكبوت أو أغصان الأشجار الدقيقة.

وعلى الرغم من أن هذه الأوعية الدموية الدقيقة نادرًا ما تثير قلقًا طبيًا أو تسبب أعراضًا، إلا أن ظهورها على الوجه قد يؤثر على المظهر العام وثقة الشخص بنفسه. في مثل هذه الحالات، قد يقترح أطباء الأمراض الجلدية علاجات تجميلية، مثل العلاج بالليزر، للمساعدة في تقليل ظهورها.

ما الذي يسبب الأوردة العنكبوتية على الوجه؟

يُعد تلف الجلد الناتج عن التعرض للشمس (الشيخوخة الضوئية) السبب الأكثر شيوعًا لظهور الأوردة العنكبوتية على الوجه، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتشمل الأسباب الأخرى المعروفة لتوسع الشعيرات الدموية في الوجه ما يلي:

الوردية

التغيرات الهرمونية

أمراض الكبد

أمراض النسيج الضام

الإصابة أو الصدمة

وتشير الإحصائيات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية من الرجال، وتزداد احتمالية ظهورها بشكل ملحوظ بعد سن الثمانين.

عوامل الخطر الإضافية

هناك عدة عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بالأوردة العنكبوتية، منها:

التاريخ العائلي، وجود حالات سابقة لأوردة العنكبوت أو الدوالي في الأسرة.

الاستخدام المزمن للكورتيكوستيرويدات، سواء كانت موضعية أو جهازية.

الأدوية، مثل وسائل منع الحمل الهرمونية أو العلاج الهرموني البديل.

السمنة، التي تزيد الضغط على الأوعية الدموية.

الحمل، بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الدم.

التدخين، الذي يضر بالأوعية الدموية ويقلل من مرونتها.

هل يمكن الوقاية من الأوردة العنكبوتية؟

و تؤكد الدكتورة بوبليت لوبيز أن بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساهم في منع تكون الأوردة العنكبوتية. وتوصي بالتالي:

الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس: واستخدام واقي الشمس بشكل دائم، حتى في الأيام الغائمة أو عند عدم الخروج.

الإقلاع عن الكحول: الذي يمكن أن يوسع الأوعية الدموية.

الحفاظ على وزن صحي: لتقليل الضغط على الأوعية الدموية.

ممارسة الرياضة بانتظام: لتحسين الدورة الدموية.

تجنب الإفراط في استخدام الستيرويدات الموضعية: التي قد تضعف الجلد والأوعية الدموية.

تجنب منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو مقشرات مفرطة: التي قد تهيج الجلد.

بما أن السبب الأكثر شيوعًا لأوردة العنكبوت هو الشيخوخة الضوئية، أو التعرض لأشعة الشمس والشيخوخة، فإن السبب الأول تحت سيطرتنا. يمكننا القيام بذلك بحماية بشرتنا من الشمس يوميًا، وليس فقط عند الخروج. جميع التوصيات الأخرى تحت سيطرتنا أيضًا - والحفاظ على صحة الجسم يشمل الحفاظ على صحة البشرة

كيفية التخلص من الأوردة العنكبوتية في الوجه

لا يمكن التخلص من الأوردة العنكبوتية في المنزل. بينما قد توفر الخيارات المنزلية مثل الكمادات الباردة أو استخدام بكرات الوجه الباردة نتائج مؤقتة أو معدومة، فإن الطريقة الوحيدة الفعالة للتخلص منها هي زيارة طبيب الأمراض الجلدية.

قد يوصي الطبيب بـعلاج الليزر غير الجراحي، الذي يستهدف الأوعية الدموية بشكل خاص ويسخنها، مما يؤدي إلى انهيارها واختفائها تدريجيًا وهذا ليس حلًا سريعًا حيث يتطلب توسع الشعيرات الدموية علاجًا بالليزر لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع جلسات، كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. بعد ذلك، تحتاج المريضة إلى جلسات كل ستة أشهر إلى سنة حسب الحاجة للحفاظ على النتائج.

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